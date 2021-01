‘Non mi tradire’, Stefania Orlando svela quel segreto a Zelletta: ecco di cosa si tratta (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tommaso Zorzi ha annunciato, insieme a Stefania Orlando, che abbandonerà il GF Vip il prossimo 8 febbraio, ben prima della finale del prossimo 1° marzo, sebbene c’è chi è pronto a giurare che non sarà così. Ma per quale motivo è spuntato fuori questo dubbio? cosa bollirà mai in pentola? E, soprattutto, lo faranno tutti e due? LEGGI ANCHE — Dayane smaschera Giulia Salemi: ecco cosa le ha detto stanotte davanti a Tommaso Zorzi Tommaso Zorzi ha rivelato che abbandonerà il GF Vip il prossimo 8 febbraio, ma secondo Andrea Zelletta non andrà così… nel frattempo, però, anche Stefania Orlando ha rivelato un segreto all’ex tronista. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyStefania ... Leggi su funweek (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tommaso Zorzi ha annunciato, insieme a, che abbandonerà il GF Vip il prossimo 8 febbraio, ben prima della finale del prossimo 1° marzo, sebbene c’è chi è pronto a giurare che non sarà così. Ma per quale motivo è spuntato fuori questo dubbio?bollirà mai in pentola? E, soprattutto, lo faranno tutti e due? LEGGI ANCHE — Dayane smaschera Giulia Salemi:le ha detto stanotte davanti a Tommaso Zorzi Tommaso Zorzi ha rivelato che abbandonerà il GF Vip il prossimo 8 febbraio, ma secondo Andreanon andrà così… nel frattempo, però, ancheha rivelato unall’ex tronista. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy...

profilo__ : @mantyASky__ Io nella mia vita amorosa ho sempre deciso di lasciare quando non mi andava più bene qualcosa. Inutile… - Alessia23097469 : @Giuls84088133 buongiorno ame il video completo era “io l’8 esco, voglio dirtelo così dopo non rimani male, non mi tradire eh” - bitsmartassy : RT @LaLumiereNoire: @Giuls84088133 In realtà gli ha detto 'l'8 esco. Non mi tradire' =non dirlo agli altri ?? - nadiacosso : @elisaca5664 @CtzMaurizio La faccenda della bracciante , è una leggenda, si è subito infiltrata a fare la sindaca… - gojocals : @hawkscals T-takami... Credimi... Il mio cuore è sincero!! Non potrei mai tradire la tua fiducia... Ti portero mill… -