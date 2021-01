“Non deve fare la fine di mia madre”. Il principe William ha subito protetto Kate dall’assalto dei media (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il principe William ha voluto proteggere Kate dai media fin dai primi giorni per non ripetere il trauma vissuto con sua madre. Katie Nicholl, autrice del libro ‘Kate: The Future Queen’, spiega come il futuro re si sia subito preoccupato per la privacy della sua allora fidanzata, dopo che nel 2003 è stata diffusa la notizia del loro “flirt”. I paparazzi hanno cominciato a seguire Kate Middleton quando era ancora una studentessa, proprio come accadeva alla principessa Diana, perseguitata dai fotografi tra i 20 e i 30 anni. William ha deciso fin da subito che la storia non si sarebbe ripetuta, scrive la Nicholl. “Aveva visto in prima persona come sua madre era stata ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ilha voluto proteggeredaifin dai primi giorni per non ripetere il trauma vissuto con sua. Katie Nicholl, autrice del libro ‘: The Future Queen’, spiega come il futuro re si siapreoccupato per la privacy della sua allora fidanzata, dopo che nel 2003 è stata diffusa la notizia del loro “flirt”. I paparazzi hanno cominciato a seguireMiddleton quando era ancora una studentessa, proprio come accadeva allassa Diana, perseguitata dai fotografi tra i 20 e i 30 anni.ha deciso fin dache la storia non si sarebbe ripetuta, scrive la Nicholl. “Aveva visto in prima persona come suaera stata ...

ItaliaViva : Per fare politica occorre studiare, conoscere e fare proposte. A noi sta a cuore l'Italia e l'Italia deve ripartire… - AMorelliMilano : #Appendino condannata a un anno e 6 mesi per i fatti di #PiazzaSanCarlo. Ma i #5Stelle non erano quelli che diceva… - LegaSalvini : #Morelli: Appendino condannata a un anno e 6 mesi per i fatti di Piazza San Carlo. Ma i 5 Stelle non erano quelli… - pazzeskanapoli : RT @panelelasalame: Siete tutti preoccupati di un incontro tra 2 donne di 60 anni che fanno televisione da 30. Mah io invece sono preoccup… - MartinaFormisa8 : Scusate Ma non può essere una sorpresa ad Eligreg quella di domani, perché le sorprese non vengono rivelate Altrime… -