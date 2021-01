Non buttare mai i LIMONI spremuti, ecco cosa ci puoi fare! (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il limone è un agrume che non può mancare nelle nostre cucine. Insaporisce piatti di carne e pesce, lo troviamo spessissimo in molti impasti dolci, perché dà aroma e toglie il restrogusto di uovo. Succo, polpa o buccia sono ingredienti che possiamo usare per prodotti di bellezza o detergenti per la casa. Insomma i LIMONI non bastano mai. Quando, però, ci serve solo il succo, senza nemmeno pensarci, buttiamo immediatamente la buccia, è un errore imperdonabile perché si può usare in moltissimi modi e lo faremo tutti i giorni. Per smacchiare i vestiti Sappiamo tutti che il limone ha un forte potere sgrassante, proprio per questo possiamo sfruttarlo per togliere la macchie di grasso dai vestiti. Usiamo la buccia come fosse una spugna e strofiniamola sopra alla macchia grassa. Attendiamo qualche minuto e procediamo al normale lavaggio. Per sporco più ostinato, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il limone è un agrume che non può mancare nelle nostre cucine. Insaporisce piatti di carne e pesce, lo troviamo spessissimo in molti impasti dolci, perché dà aroma e toglie il restrogusto di uovo. Succo, polpa o buccia sono ingredienti che possiamo usare per prodotti di bellezza o detergenti per la casa. Insomma inon bastano mai. Quando, però, ci serve solo il succo, senza nemmeno pensarci, buttiamo immediatamente la buccia, è un errore imperdonabile perché si può usare in moltissimi modi e lo faremo tutti i giorni. Per smacchiare i vestiti Sappiamo tutti che il limone ha un forte potere sgrassante, proprio per questo possiamo sfruttarlo per togliere la macchie di grasso dai vestiti. Usiamo la buccia come fosse una spugna e strofiniamola sopra alla macchia grassa. Attendiamo qualche minuto e procediamo al normale lavaggio. Per sporco più ostinato, ...

“Perchè mi parlate sempre di dimissioni? Io non mi dimetto. Qui buttiamo il sangue! Se mi vengono i cinque minuti vado ad allenare in Kuwait” ...

Gattuso in conferenza: "Non mi dimetto, serve rispetto e la squadra è con me! Lozano? Mettetevi d'accordo..."

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa: "Abbiamo dato minutaggio a chi aveva avuto infortuni e abbiamo abbassato il ritmo dopo un primo tempo spettacolare.

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa: "Abbiamo dato minutaggio a chi aveva avuto infortuni e abbiamo abbassato il ritmo dopo un primo tempo spettacolare. Perchè mi parlate sempre di dimissioni? Io non mi dimetto. Qui buttiamo il sangue! Se mi vengono i cinque minuti vado ad allenare in Kuwait"