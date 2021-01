Nicola: 'Non possiamo essere soddisfatti. Serve migliorare, ma che reazione' (Di sabato 30 gennaio 2021) Un pareggio amaro per il Torino. I granata fanno 1 - 1 con la Fiorentina nonostante il doppio vantaggio numerico. Nel post partita arriva il commento del tecnico granata Davide Nicola: "Il gioco è ... Leggi su gazzetta (Di sabato 30 gennaio 2021) Un pareggio amaro per il Torino. I granata fanno 1 - 1 con la Fiorentina nonostante il doppio vantaggio numerico. Nel post partita arriva il commento del tecnico granata Davide: "Il gioco è ...

StefanoFeltri : Comunque finisca, la battaglia per #GameStop è la più grande alfabetizzazione finanziaria di sempre L'analisi di… - nicola_pinna : Forse questa guerra lurida e dimenticata non finirà ancora, ma di buono c’è che non si spargerà né sangue né disper… - LegaSalvini : Nicola Porro: «Pd e M5s disposti a tutto per non andare a casa. È una follia affidare a questo governo un progetto… - sportli26181512 : #Torino, Nicola: 'La Fiorentina non ci ha messi in difficoltà': Il tecnico: 'Si fanno errori, ma non mi interessano… - Rosario_Umile : Voi la vedete la differenza tra il @TorinoFC_1906 di #Giampaolo è quello di #Nicola? E quando lo capite che il prob… -