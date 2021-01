Nicola: “Buona reazione, abbiamo costruito tanto” (Di sabato 30 gennaio 2021) Davide Nicola, tecnico del Torino, ha commentato il pareggio in extremis raccolto con la Fiorentina, con un gol allo scadere di Belotti. Queste le sue parole: “Il gioco è stato spezzettato a lungo e non abbiamo più giocato. Non ci siamo imposti. Vogliamo sempre vincere ma bisogna essere lucidi e consapevoli, ho visto una prestazione dei ragazzi che ci hanno provato. Non possiamo essere soddisfatti, ci sono cose da migliorare e ho detto chiaramente che è un lungo percorso. Quando si lotta per salvarsi la testa non va di pari passo col corpo e si fanno errori, ma non mi interessano, guardo alla reazione e alle sette occasioni da gol create contro le tre della Fiorentina. Non ci hanno messo molto in difficoltà, loro hanno un precedente percorso alle spalle rispetto a noi e hanno acquisito identità da più tempo, siamo consapevoli che c’è ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 30 gennaio 2021) Davide, tecnico del Torino, ha commentato il pareggio in extremis raccolto con la Fiorentina, con un gol allo scadere di Belotti. Queste le sue parole: “Il gioco è stato spezzettato a lungo e nonpiù giocato. Non ci siamo imposti. Vogliamo sempre vincere ma bisogna essere lucidi e consapevoli, ho visto una prestazione dei ragazzi che ci hanno provato. Non possiamo essere soddisfatti, ci sono cose da migliorare e ho detto chiaramente che è un lungo percorso. Quando si lotta per salvarsi la testa non va di pari passo col corpo e si fanno errori, ma non mi interessano, guardo allae alle sette occasioni da gol create contro le tre della Fiorentina. Non ci hanno messo molto in difficoltà, loro hanno un precedente percorso alle spalle rispetto a noi e hanno acquisito identità da più tempo, siamo consapevoli che c’è ...

