Niang-Lammers-Cutrone-Zirkzee e dintorni: il valzer degli attaccanti (Di sabato 30 gennaio 2021) C’è un giro di attaccanti che va seguito fino in fondo, ancora quel poco che resta dopo tutte le cose accadute nelle ultime settimane. Niang ha lanciato messaggi social al Genoa dopo quanto accaduto negli ultimi giorni, per il club rossoblù è un’opportunità che si concretizzerà in prestito con diritto di riscatto con il via libera del Rennes. Tenendo sempre conto che il Genoa aveva e ha un discorso aperto con l’Atalanta per Lammers, quest’ultimo cercato anche dal Parma. Il club emiliano sempre tra i più attivi: dopo aver preso Man, aspetta il via libera per Zirkzee ed è in seconda fila rispetto alla Juve per Scamacca. Cutrone ormai destinato al Valencia (altro che Udinese in dirittura…). Per Bonazzoli il Crotone aveva e ha fatto tutto con Sampdoria (proprietario del cartellino) e Torino (dove ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 30 gennaio 2021) C’è un giro diche va seguito fino in fondo, ancora quel poco che resta dopo tutte le cose accadute nelle ultime settimane.ha lanciato messaggi social al Genoa dopo quanto accaduto negli ultimi giorni, per il club rossoblù è un’opportunità che si concretizzerà in prestito con diritto di riscatto con il via libera del Rennes. Tenendo sempre conto che il Genoa aveva e ha un discorso aperto con l’Atalanta per, quest’ultimo cercato anche dal Parma. Il club emiliano sempre tra i più attivi: dopo aver preso Man, aspetta il via libera pered è in seconda fila rispetto alla Juve per Scamacca.ormai destinato al Valencia (altro che Udinese in dirittura…). Per Bonazzoli il Crotone aveva e ha fatto tutto con Sampdoria (proprietario del cartellino) e Torino (dove ...

romaforever_it : Da Lammers a Niang, si sblocca il mercato degli attaccanti. Forte interesse del Bologna per Pinamoni… - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: “Il mercato di #SerieA. #Parma-#Zirkzee-#Lammers. #Genoa su #Niang” - Ilovepalermocalcio - infoitsport : Genoa, Cutrone, Niang o Lammers?: volata per sostituire Scamacca - messveneto : Lista Udinese: dopo Niang c’è Bonazzoli: Il francese su Instagram posta la foto di piazza Libertà e un cuore. Cutro… - 1canalesport : Genoa, Cutrone, Niang o Lammers? Volata per sostituire Scamacca -