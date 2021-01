Netflix, le novità di febbraio: serie TV, film, anime e documentari (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’emergenza coronavirus ha bloccato l’industria cinematografica, il che ha portato a svariate modifiche dei calendari dei prossimi anni. Bloccato anche il mondo televisivo, con serie quotate come Stranger Things che si ritrovano ancora in alto mare con le riprese previste. C’è però qualcuno che ha deciso di rimboccarsi le maniche e tentare di girare un film in pieno lockdown. Si tratta di Malcolm & Marie, pellicola con protagonisti Zendaya e John David Washington. film disponibile online dal 5 febbraio. Zendaya, al suo debutto su Netflix e Washington potrebbero essere gli ultimi, in ordine temporale, ad assicurare un Oscar alla piattaforma streaming. film da vedere su Netflix In arrivo sulla piattaforma streaming oltre all’attesissimo Malcolm&Marie, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) L’emergenza coronavirus ha bloccato l’industria cinematografica, il che ha portato a svariate modifiche dei calendari dei prossimi anni. Bloccato anche il mondo televisivo, conquotate come Stranger Things che si ritrovano ancora in alto mare con le riprese previste. C’è però qualcuno che ha deciso di rimboccarsi le maniche e tentare di girare unin pieno lockdown. Si tratta di Malcolm & Marie, pellicola con protagonisti Zendaya e John David Washington.disponibile online dal 5. Zendaya, al suo debutto sue Washington potrebbero essere gli ultimi, in ordine temporale, ad assicurare un Oscar alla piattaforma streaming.da vedere suIn arrivo sulla piattaforma streaming oltre all’attesissimo Malcolm&Marie, ...

