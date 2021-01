Nessuna zona rossa a partire da domenica: arriva l’ordinanza del ministro Speranza (Di venerdì 29 gennaio 2021) Quasi tutta l’Italia è in zona gialla. L’annuncio arriva direttamente dal ministro Speranza con la firma dell’ultima ordinanza. Sono 5, al momento, le regione che restano in zona arancione e cioè Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Calabria, Emilia-Romagna, Veneto, Lazio, Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Marche, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Quasi tutta l’Italia è ingialla. L’annunciodirettamente dalcon la firma dell’ultima ordinanza. Sono 5, al momento, le regione che restano inarancione e cioè Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Calabria, Emilia-Romagna, Veneto, Lazio, Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Marche, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

