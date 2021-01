(Di venerdì 29 gennaio 2021) Per il Partito Democratico cisubordinate rispetto a un governoter? "No, stiamo lavorando per ilter partendo dalla maggioranza precedente, provando ad allargarla a forze europeiste del Centrodestra che non vogliono più seguire la... Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : 'Nessuna subordinata al Conte ter Se salta, le elezioni sono più vicine' - Affaritaliani : Pd: 'Nessuna subordinata al Conte ter. Se salta, le elezioni sono più vicine' -

Ultime Notizie dalla rete : Nessuna subordinata

Affaritaliani.it

...come l'ipotesi del Governo istituzionale per porre freno alla crisi è " solo un'opzione...ma il "giro" al Colle potrebbe non essere l'ultimo visto che non vi sono certezze attorno a...... fatti salvi i casi di esonero, essa èesclusivamente al pagamento delle tasse scolastiche erariali. Il Ministero ha anche evidenziato cheulteriore capacità impositiva viene ...Diretta crisi di Governo, consultazioni Mattarella in video streaming: scenari, si allontana l'ipotesi Conte-ter dopo veto Renzi. Oggi Centrodestra e M5s ...La Raggi butta milioni per svuotarla, ma la baraccopoli resta zona franca. E chi ci abita vive di espedienti e ...