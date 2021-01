Neonazisti all’attacco in Australia | è allarme in tutto il Paese

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Secondo quanto riportato da news.au.com nell’area est di Victoria, regione dell’dei turisti hanno riportato di sentirsi in pericolo dopo che un gruppo di neo-nazisti durante l’Day long weekend ha sfruttato il momento per attuare azioni vandaliche verso i cittadini del posto. “Sono venuto in questo posto per sentirmi sicuro, non avrei mai immaginato che vivere qui mi avrebbe messo in pericolo per colpa di un gruppo di estremisti”. Queste le parole di un abitante del posto. La polizia anti-terrorismona ha già avviato le indagini ed è stato subito riportato che il gruppo sarebbe formato da più di 40 persone. Il gruppo online ha parlato di una “rivoluzione bianca” e di una possibile “guerra civile”, cosa che il governono ha subito smentito infatti vedendo i numeri il ...