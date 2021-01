Nell'Australia covid-free in 4mila senza mascherine per il match che anticipa gli Open di tennis (Di venerdì 29 gennaio 2021) Quattromila spettatori per seguire uno degli eventi più attesi del mondo dello sport senza mascherine e senza distanziamento: accade in Australia, in occasione del match-esibizione di tennis A Day at the Drive, in attesa degli Australian Open. Il Paese, infatti, ha trascorso 12 giorni senza registrare infezioni locali in nessuno dei suoi stati o territori: l’annuncio, come riporta la Cnn, è arrivato venerdì dal ministro della Sanità Australiano Greg Hunt in conferenza stampa. Così ad Adelaide, sul campo centrale del Memorial Drive, migliaia di spettatori hanno potuto assistere al match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, vinto dal serbo. Il numero uno del mondo ha però giocato solo il secondo set, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Quattromila spettatori per seguire uno degli eventi più attesi del mondo dello sportdistanziamento: accade in, in occasione del-esibizione diA Day at the Drive, in attesa degli. Il Paese, infatti, ha trascorso 12 giorniregistrare infezioni locali in nessuno dei suoi stati o territori: l’annuncio, come riporta la Cnn, è arrivato venerdì dal ministro della Sanitàno Greg Hunt in conferenza stampa. Così ad Adelaide, sul campo centrale del Memorial Drive, migliaia di spettatori hanno potuto assistere altra Jannik Sinner e Novak Djokovic, vinto dal serbo. Il numero uno del mondo ha però giocato solo il secondo set, ...

