Nel 2020 sono state guardate 27 9 miliardi di ore di esports

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Durante tutto il27.9di ore totale diin accordo all’ultimo report stilato da Streamlabs e Stream Hatchet. Il computo totale delle ore è ovviamente stato fatto su tutte le piattaforme esistenti, la maggior parte provengono ovviamente da Twitch, Facebook gaming e YouTube gaming. Il trimestre più importante è stato l’ultimo, il Q4, che da solo ha fatto registrare 8.26di ore. YouTube Gaming ha fatto segnare un enorme incremento rispetto al 2019. E’ riuscito a più che raddoppiare gli utenti passando da 3.19di ore a 6.19 in un solo anno. Ma l’incremento migliore in termini percentuali è stato segnato da Facebook Gaming che ha quasi triplicato le ore passando dalle 1.09...

sentonyiwobi : Secondo i dati di Open Doors International, oltre 309 milioni di Cristiani nel Mondo sono perseguitati, nel solo 20… - CottarelliCPI : Ma visto quanto costa ai paesi europei la crisi (solo l'Italia nel 2020-21 perderà 300 mld di Pil), non è possibile… - poliziadistato : Diminuiti furti a oleodotti nel 2020: solo 6 tentativi di effrazione di cui solo un caso riuscito. Questo è il frut… - ArielloGiuliano : RT @LaVeritaWeb: Il presidente Coldiretti: «Nel 2020 l'export è salito dell'1,2% però la filiera ha perso 13 miliardi. Puntiamo sul progett… - opigrosseto : 1 borsa di studio per infermieri. Ambito UOC Recupero e Rieducazione Funzionale, Grosseto. Il progetto: monitorar… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel 2020

Agenzia ANSA

Carlotta dell'Isola è pronta a guidare la rivoluzione nella casa del Grande Fratello Vipmettendosi a capo dei nuovi arrivati nella casa e mettendo un po' di agitazione tra i nuovi ...casa e......Pretelli che ha avanzato dei dubbi sulla sua situazione nella casa del Grande Fratello Vip. ... lei ha iniziato a vedere i difettisuo perfetto fidanzato: "Per una frase fai il pazzo. Non sei ...Genova. È davvero una storia infinita quella degli abitanti di una parte di via Robino, dove proseguono i problemi di incuria e mancata manutenzione di un tratto di strada, con conseguenti situazioni ...Grazie ad una ricerca è venuta alla luce la storia di Alessandro Colombo, della moglie Wanda Foa e della figlioletta Elena. Catturati a Forno e morti nei lager ...