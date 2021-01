Nek rischia il dissanguamento. “11 ore di operazione. Ho guidato da solo fino al pronto soccorso”

Leggi su zon

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Nek aveva subito un brutto incidente lo scorso Novembre. A Verissimo racconta come sono andate le cose e come hato ilNek ha subito un brutto incidente incampagna lo scorso Novembre. Il cantante di Spoleto racconta quei tragici momenti a Verissimo.”Mi sono tagliato la mano con una sega circolare in un momento di distrazione” racconta. “Tutte le dita sono rimaste danneggiate ma, in particolare, l’anulare è quasi saltato via e il dito medio per metà“. Tuttavia, dopo un intervento di undici ore, i medici hanno salvato la mano ferita. All’ospedale è arrivato da, guidandoaldi Spoleto. Nek spiega di aver preso questa terribile decisione dopo aver atteso invano l’arrivo dei soccorsi,ndo di morire dissanguato. ...