Nek | Ho rischiato di morire dissanguato

(Di venerdì 29 gennaio 2021) “Se fossi rimasto più del dovuto nella mia casa in campagna, in attesa dei soccorsi, nel peggiore dei casi sarei morto, nei migliori avrei perso i sensi. Invece, ho avuto il sangue freddo...

Ultime Notizie dalla rete : Nek rischiato

Leggi anche: «Dopo 30 anni salgo da solo sul palco per la prima volta»canta al Twiga davanti ai clienti senza mascherina, attacchi sui social Sono stati giorni difficili quelli in ospedale, ...ha raccontato i dettagli in merito all'incidente alla mano del quale è stato vittima lo scorso novembre: il cantante hadi morire dissanguato Lo scorso novembreha postato una foto social che ha fatto spaventare parecchio i fan. Lo scatto ritraeva il famoso cantante emiliano sdraiato in un letto d'...“Se fossi rimasto più del dovuto nella mia casa in campagna, in attesa dei soccorsi, nel peggiore dei casi sarei morto dissanguato, nei migliori avrei perso ...Tra i tanti ospiti della prossima puntata di Verissimo ci sarà anche Nek, all'anagrafe Filippo Neviani. Nel noto salotto televisivo il cantante ha deciso ...