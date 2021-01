Nek ha rischiato di morire dissanguato | a Verissimo racconta come sta e l’incidente alla mano Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Per la prima volta Nek adel, delle lunghe ore di operazione, della riabilitazione e delle conseguenze psicologiche (). Un tragico incidente che per il coraggio del cantante ha avuto un finale positivo, ma se Nek fosse rimasto nella casa di campagna ad attendere i soccorsi sarebbe morto. E’ sui social che avevato qualcosa mostrando la suafasciata quando era ancora in ospedale, poi la riabilitazione, la pazienza perché sarà lunga, ma sempre con il sorriso, sempre sorretto dsua famiglia. Hadavvero la vita, è bastato un momento di distrazione e la sega circolare ha danneggiato tutte le dita ma soprattutto l’anulare e il ...