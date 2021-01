Nek, c’è la drammatica confessione: “Stavo per morire dissanguato” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nek, c’è la drammatica confessione in queste ore da parte del celebre cantautore e polistrumentista di Sassuolo. Domani pomeriggio sarà ospite di Silvia Toffanin negli studi di ‘Verissimo‘ per raccontare a tutti il drammatico incidente che ha completamente stravolto la sua vita. Proprio così perché Nek, pseudonimo di Filippo Neviani, se l’è vista davvero brutta L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nek, c’è lain queste ore da parte del celebre cantautore e polistrumentista di Sassuolo. Domani pomeriggio sarà ospite di Silvia Toffanin negli studi di ‘Verissimo‘ per raccontare a tutti il drammatico incidente che ha completamente stravolto la sua vita. Proprio così perché Nek, pseudonimo di Filippo Neviani, se l’è vista davvero brutta L'articolo proviene da Inews.it.

Francy44787729 : @sonfattacosi Eligreg e la sorella .. per me ha fatto un video per lei o parleranno della loro amicizia . Poi c'è b… - Scacciumella191 : @mai0163188922 - radiolisola : #NowPlaying: Nek - Laura non c'e - radiocalabriafm : NEK - C'È TUTTO UN MONDO - radio7asiago : Now Playng: Nek - Laura Non C'è -