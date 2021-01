Nei ristoranti di Dubai il cliente vaccinato spende meno bella idea | avendo i vaccini

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Per i negazionisti o per i no vax il ristorante costerà di più: è una provocazione, ma nempiù di tanto. Gli effetti sono reali, e aqualcuno ha già lanciato la sfida. E mentre qui non abbiamo ancora ben deciso che cosa succederà ai vaccinati, se avranno privilegi rispetto a chi non vuole sottoporsi all’antidoto contro il coronavirus, mentre in Francia si discute della questione del passaporto vaccinale, un vero e proprio pass che permetterebbe alle persone di viaggiare, di andare al cinema o al ristorante, atrehanno istituito sconti speciali per i clienti vaccinati. Lo sconto è modulare, a seconda della copertura: chi è alla prima dose avrà una riduzione del 10% sul conto. Chi è invece alla seconda dose risparmia il doppio, con una riduzione del 20%. Come ottenere lo sconto? Facile. ...