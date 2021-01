NBA e NFL si affidano ai cani per annusare gli infetti e non farli entrare allo stadio (Di venerdì 29 gennaio 2021) Per il Super Bowl, la grande finale del football americano, a Tampa, ci saranno solo 22.000 persone ammesse allo stadio, di cui 7.500 saranno operatori sanitari vaccinati, solo un terzo della capienza del Raymond James Stadium. Con distanziamento e mascherine. E poi ci saranno i cani. I cani addestrati per annusare il virus, e scoprire così i contagiati facendo pre-filtraggio agli ingressi. Una soluzione che stanno testando già i Miami Heat, in NBA. Sebbene l’idea possa sembrare inverosimile – scrive il Guardian – ci sono alcune basi scientifiche nell’applicazione effettiva di questa soluzione poco convenzionale. I cani sono già impiegati per fiutare droghe ed esplosivi e persino alcune condizioni mediche come il cancro. Inoltre, le unità K-9 sono state impiegate per anni per rilevare ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 gennaio 2021) Per il Super Bowl, la grande finale del football americano, a Tampa, ci saranno solo 22.000 persone ammesse, di cui 7.500 saranno operatori sanitari vaccinati, solo un terzo della capienza del Raymond James Stadium. Con distanziamento e mascherine. E poi ci saranno i. Iaddestrati peril virus, e scoprire così i contagiati facendo pre-filtraggio agli ingressi. Una soluzione che stanno testando già i Miami Heat, in NBA. Sebbene l’idea possa sembrare inverosimile – scrive il Guardian – ci sono alcune basi scientifiche nell’applicazione effettiva di questa soluzione poco convenzionale. Isono già impiegati per fiutare droghe ed esplosivi e persino alcune condizioni mediche come il cancro. Inoltre, le unità K-9 sono state impiegate per anni per rilevare ...

