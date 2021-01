Nave Cavour verso gli Usa (per gli F35). Il saluto di Guerini (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Vi chiedo di essere attori protagonisti del rapporto transatlantico e di contribuire a rafforzarlo ulteriormente”. Così il ministro Lorenzo Guerini ha salutato oggi l’equipaggio di Nave Cavour, la portaerei partita ieri verso gli Stati Uniti per acquisire la certificazione per gli F-35B, versione a decollo corto e atterraggio verticale del velivolo di quinta generazione, destinato in 15 esemplari alla Marina (altrettanti andranno all’Aeronautica). IL saluto A bordo, durante la navigazione nel Golfo di Taranto, con il ministro c’erano il capo di Stato maggiore della Difesa Enzo Vecciarelli, il capo della Marina Giuseppe Cavo Dragone e il comandante della squadra navale Paolo Treu. Ad accoglierli il comandante di Nave Cavour, capitano Giancarlo Ciappina, alla guida ... Leggi su formiche (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Vi chiedo di essere attori protagonisti del rapporto transatlantico e di contribuire a rafforzarlo ulteriormente”. Così il ministro Lorenzoha salutato oggi l’equipaggio di, la portaerei partita ierigli Stati Uniti per acquisire la certificazione per gli F-35B, versione a decollo corto e atterraggio verticale del velivolo di quinta generazione, destinato in 15 esemplari alla Marina (altrettanti andranno all’Aeronautica). ILA bordo, durante la navigazione nel Golfo di Taranto, con il ministro c’erano il capo di Stato maggiore della Difesa Enzo Vecciarelli, il capo della Marina Giuseppe Cavo Dragone e il comandante della squadra navale Paolo Treu. Ad accoglierli il comandante di, capitano Giancarlo Ciappina, alla guida ...

