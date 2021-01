Nasce Renovit, Snam e Cdp insieme per efficienza energetica (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un impegno per dare un contributo concreto allo sviluppo sostenibile e alla transizione energetica italiana: inizia lo sviluppo di Renovit, la nuova piattaforma di Snam e Cassa depositi e prestiti per promuovere l’efficienza energetica del settore industriale e residenziale, di condomini, aziende e pubblica amministrazione. Si tratta di un approccio infrastrutturale alla riqualificazione energetica per garantire non solo interventi attivi ma anche investimenti per lo sviluppo di territori e comunità. “L’efficienza energetica – ha commentato Marco Alverà, amministratore delegato di Snam – è una delle attività attraverso le quali Snam vuole raggiungere la neutralità carbonica nel 2040 e contribuire a ridurre le ... Leggi su formiche (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un impegno per dare un contributo concreto allo sviluppo sostenibile e alla transizioneitaliana: inizia lo sviluppo di, la nuova piattaforma die Cassa depositi e prestiti per promuovere l’del settore industriale e residenziale, di condomini, aziende e pubblica amministrazione. Si tratta di un approccio infrastrutturale alla riqualificazioneper garantire non solo interventi attivi ma anche investimenti per lo sviluppo di territori e comunità. “L’– ha commentato Marco Alverà, amministratore delegato di– è una delle attività attraverso le qualivuole raggiungere la neutralità carbonica nel 2040 e contribuire a ridurre le ...

