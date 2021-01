Napoli-Spezia 4-2 | pagelle Gattuso si sfoga | nonostante la stampa lo porti in palmo di mano

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 29 gennaio 2021) OSPINA. Dopo più di un’ora, passa dall’inoperosità alle due pappine spezzine. Uno sbalzo termico notevole, con questo freddo, ma tutto sommato non ha colpe – 6 Meret continua a stazionare in panchina. Lui non è da recuperare, per? – 6 HYSAJ. Insolitamente arrembante l’Onesto Faticatore albanese, almeno nel primo tempo della quaterna. Suo peraltro il servizio per il gol d’ouverture di Kappa Due, tra ragione e istinto. Indi, si perde un po’ e il maledettomaramaldeggia dalle sue parti – 6,5 Forse si perde un po’ anche per colpa della staticità inconcludente di Politano – 6LAS. Si addormenta, sic et simpliciter, sul primo gol dei liguri. Minuti dopo la ciorta lo perseguita e l’Ellenico spedisce in rete, deviandolo, il tiro dell’autoctono Acampora. Povero San Kostas – 5,5 Sulla deviazione è decisamente sfortunato. ...