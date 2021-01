Napoli, pazza idea Mazzarri per il post Gattuso: molti tifosi azzurri lo amano ancora (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nelle ultime ore La Gazzetta dello Sport ha ipotizzato, in maniera molto teorica, il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. Ovviamente si tratta solo di una fantasiosa idea, caldeggiata però da una solida stima che ancora lega la piazza napoletana all’ex tecnico del Napoli. Secondo numerosi sondaggi infatti, sono tantissimi i tifosi che L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nelle ultime ore La Gazzetta dello Sport ha ipotizzato, in maniera molto teorica, il ritorno di Waltersulla panchina del. Ovviamente si tratta solo di una fantasiosa, caldeggiata però da una solida stima chelega la piazza napoletana all’ex tecnico del. Secondo numerosi sondaggi infatti, sono tantissimi iche L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Napoli pazza Lobotka al Valencia, pazza idea: Javi Gracia vuole il regista slovacco Il Mattino Napoli-Spezia 4-2, azzurri in semifinale

Il Napoli è l’ultima semifinalista di Coppa Italia. Al “Maradona” gli azzurri hanno travolto 4-2 lo Spezia, vendicando la clamorosa sconfitta in campionato del 6 gennaio. Turnover ragionato da entramb ...

Napoli, spunta l’ipotesi Juric per il post Gattuso: la situazione

Secondo la Gazzetta dello Sport, Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli non sarebbe ancora saldo, tutt'altro. I continui slittamenti della firma per il ...

