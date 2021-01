Naomi Campbell, non tutti sanno di questa sua incontrollabile paura (Di venerdì 29 gennaio 2021) Naomi Campbell è una delle modelle più belle del mondo, ma forse non tutti sanno della sua paura che non riesce a controllare. Naomi Campbell, non tutti sanno della sua smodata pauraNaomi Campbell è di sicuro una delle modelle più famose al mondo, da molti viene nominata ‘La Venere nera’, proprio per indicare la sua stratosferica bellezza. Ogni lineamento, ogni parte del corpo, è in sintonia con l’insieme: insomma, sembra quasi un dipinto, un’opera d’arte, qualcosa che esula dalla semplice ‘umanità’. Eppure, anche Naomi è un essere umano a tutti gli effetti, con le sue paure, le sue fobie, i suoi eccessi e quei lati del carattere che magari non ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 29 gennaio 2021)è una delle modelle più belle del mondo, ma forse nondella suache non riesce a controllare., nondella sua smodataè di sicuro una delle modelle più famose al mondo, da molti viene nominata ‘La Venere nera’, proprio per indicare la sua stratosferica bellezza. Ogni lineamento, ogni parte del corpo, è in sintonia con l’insieme: insomma, sembra quasi un dipinto, un’opera d’arte, qualcosa che esula dalla semplice ‘umanità’. Eppure, ancheè un essere umano agli effetti, con le sue paure, le sue fobie, i suoi eccessi e quei lati del carattere che magari non ...

rtl1025 : ?? Naomi #Campbell a #Sanremo2021. Sarà la co-conduttrice della prima serata. Lo annuncia Amadeus in un'intervista a… - Ginko_21 : RT @FredMosby_: Emanuela Fanelli che annuncia che il previsto Festival della canzone di Sanremo in diretta dal Teatro Ariston in Sanremo tu… - Giorgheil : @Sc84Comments @Fede_Dreamer_ Se ti riferisci a quell'articolo del Corriere, l'hanno cancellato ed erano cmq 'voci'.… - Qua_Agatha : @the_Max75 @enricoruggeri Ma magari... subito, e al posto di Naomi Campbell, se portasse Andrea Mirò... un sogno. - WestRaymond3 : RT @FredMosby_: Emanuela Fanelli che annuncia che il previsto Festival della canzone di Sanremo in diretta dal Teatro Ariston in Sanremo tu… -