Musica | nuovo album e il documentario “James” per il sassofonista Senese

James Senese annuncia due importanti novità nell'anno appena iniziato. Nella tarda primavera l'artista napoletano pubblicherà un nuovo album di inediti, oltre all'uscita del documentario "James" di Andrea Della Monica, presentato con successo alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia nel settembre 2020. James Senese Napoli Centrale sarà in tour da aprile 2021. Oltre al tour di promozione dell'album saranno organizzati una serie di eventi combinati in cui vi sarà la proiezione del docu-film e il concerto. "Speriamo che questo 2021 ci porti pace e salute per tutti noi, ne abbiamo bisogno. In un momento difficile come quello che stiamo attraversando ormai da quasi un anno, è importante continuare a guardare avanti, sperando di ...

NicoSavi : Il disco nuovo di @OrnellaVanoni è un distillato di poesia,musica e anima.?? Alla fine c'è anche una ghost track co… - SkyTG24 : BTS, arriva il nuovo album 'BE (Essential Edition)' - Different__Mag : L’idolo della musica latina mondiale @maluma celebra il suo 27esimo pubblicando “#7DJ (7 Days in Jamaica)”, il suo… - lumeeleonora : RT @davidedesario: Sergio Caputo: «Sanremo mi ha scartato? E allora io faccio 'Gossip'». Il nuovo Ep in trio @Caputaglia #Sanremo2021 #solo… - Webinitaly : Rejecto “Lezioni di economia” il nuovo capitolo del progetto discografico dell’artista senza volto -

Ultime Notizie dalla rete : Musica nuovo Federico Mecozzi, 29 gennaio: esce il nuovo singolo 'Breeze'

'Breeze' (Warner Music Italy) è il nuovo singolo del violinista e compositore Federico Mecozzi , in uscita su tutte le piattaforme ... La predisposizione e l'approccio con la musica sono precoci: all'...

Audemars Piguet fa incontrare Betta Lemme e THe LYONZ nel secondo episodio di '180'

"Da sempre la musica fa parte della storia di AP, e questa serie rappresenta per noi un nuovo capitolo. Vogliamo continuare a coltivare un gran numero di talenti per creare esperienze straordinarie", ...

'Varietà', nuovo singolo di Poggipollini con Morandi Agenzia ANSA Da oggi il nuovo singolo di Sista: in radio arriva “Sospesi”

‘Sospesi’ è il nuovo singolo di Sista, nome d’arte della cantautrice Silvia Gollini. Da oggi in radio, è il suo primo brano in italiano, scritto durante il lockdown nel marzo 2020, e vede oggi la luce ...

Remo Anzovino "firma" la musica del nuovo singolo dello Stato Sociale

Esce oggi, venerdì 29 gennaio, il primo dei 5 dischi che Lo Stato Sociale presenterà prima della partecipazione al Festival di Sanremo e c’è la firma di Remo Anzovino, quale autore della musica e prod ...

