Muscarà (M5s): “Scuola, De Luca genera caos e scarica responsabilità” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Con il termine “raccomandazione”, riferito a una bizzarra e singolare facoltà di considerare che la presenza in aula nelle scuole della Campania non sia superiore al 50%, De Luca crea confusione e investe i dirigenti scolastici di ulteriore tensione, oltre che caricarli di una responsabilità che non dovrebbe essere assolutamente loro. Una confusione che coinvolge anche genitori e docenti, in un momento in cui si avverte piuttosto il bisogno di chiarezza e certezze. Un atteggiamento di assoluta irresponsabilità che non fa che alimentare caos e panico. Lo strumento della “raccomandazione” serve infatti al governatore da un lato a provare a bypassare la sentenza del Tar che lo ha bocciato sulle decisioni di tenere parzialmente chiuse le scuole, inducendo a eluderne le disposizioni e facendo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Con il termine “raccomandazione”, riferito a una bizzarra e singolare facoltà di considerare che la presenza in aula nelle scuole della Campania non sia superiore al 50%, Decrea confusione e investe i dirigenti scolastici di ulteriore tensione, oltre che caricarli di unache non dovrebbe essere assolutamente loro. Una confusione che coinvolge anche genitori e docenti, in un momento in cui si avverte piuttosto il bisogno di chiarezza e certezze. Un atteggiamento di assoluta irche non fa che alimentaree panico. Lo strumento della “raccomandazione” serve infatti al governatore da un lato a provare a bypassare la sentenza del Tar che lo ha bocciato sulle decisioni di tenere parzialmente chiuse le scuole, inducendo a eluderne le disposizioni e facendo ...

andpellegrino : M5S, Muscarà: “Scuola, De Luca genera caos e scarica responsabilità sui dirigenti” - M5SCampaniaNews : #M5S, Muscarà: “4500 morti premature in #Campania per PM 2,5? La consigliera regionale lancia l’allarme alla luce d… - Scisciano : Inquinamento ambientale, Muscarà (M5S):”4500 morti premature in Campania per PM 2,5. Incentivare misure contro inqu… -

Ultime Notizie dalla rete : Muscarà M5s M5S, Muscarà: "Esenzione bollo auto in Campania per chi acquista vetture non inquinanti"

"Finalmente " prosegue Muscarà - una misura strutturare che produrrà, inevitabimente, uno svecchiamento progressivo del parco auto regionale, con una diminuzione sensibile delle emissioni di gas ...

Bonifiche, dal Governo 12,6 milioni di euro alla Campania

Lo dichiara la consigliera regionale campana del Movimento 5 Stelle Maria Muscarà. 'Tocca ora alla Regione, nella sua veste di ente attuatore - incalza l'esponente napoletana del M5S -, programmare l'...

Muscarà (M5s): "Scuola, De Luca genera caos e scarica responsabilità" anteprima24.it "Finalmente " prosegue- una misura strutturare che produrrà, inevitabimente, uno svecchiamento progressivo del parco auto regionale, con una diminuzione sensibile delle emissioni di gas ...Lo dichiara la consigliera regionale campana del Movimento 5 Stelle Maria. 'Tocca ora alla Regione, nella sua veste di ente attuatore - incalza l'esponente napoletana del-, programmare l'...