Muro antirumore sui binari | le Marche restano da sole | ' No al piano delle ferrovie'

(Di venerdì 29 gennaio 2021) ANCONA - La crociata solitaria delle Marche rischia di schiantarsi contro le tanto odiate barriere antirumore di Rfi. Messa in stand by dalla pandemia, la vicenda che ha visto salire sulle barricate i ...

Corriere Adriatico

ANCONA - La crociata solitaria delle Marche rischia di schiantarsi contro le tanto odiate barriere antirumore di Rfi. Messa in stand by dalla pandemia, la vicenda che ha visto salire sulle barricate..Il coordinamento dei Comitati "No al Muro, Sì al Mare", a nome degli oltre 30mila cittadini delle Marche che hanno sottoscritto la petizione contro la realizzazione di impattanti barriere ...