Muore Cicely Tyson | i ricordi commossi dell’icona di Hollywood vista anche ne Le Regole del Delitto Perfetto

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Una carriera settantennale costellata di successi, tra cui tre Emmy Award (su 16 nomination), un Tony Award e un Oscar alla carriera, e un ruolo da icona per generazioni e generazioni di donne e interpreti, soprattutto afroamericane. È così che si può sintetizzare – riducendone inevitabilmente la portata – la vita professionale di, morta a 96 anni per cause sconosciute. A darne la notizia è stato il suo manager, Larry Thompson: Ho amministrato la carriera di Missper oltre quarant’anni, e ognuno di essi è stato un privilegio e una benedizione.ha considerato la sua autobiografia Just As I Am, appena pubblicata negli Stati Uniti, ndr una sorta di albero di Natale addobbato con gli eventi della sua vita personale e professionale. Oggi ha appeso il puntale, una Stella, un’ultima decorazione ...