Mourinho: «Prestazione rovinata da errori difensivi» – VIDEO

José Mourinho ha parlato al termine del match perso contro il Liverpool

José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha parlato al termine del match di Premier League perso in casa contro il Liverpool. «Prestazione rovinata da individuali errori difensivi. La squadra era molto compatta e giocava con sicurezza. Ma solo nel primo tempo abbiamo commesso tre gravi errori in difesa. Non è stato facile andare all'intervallo sullo 0-1 dopo aver perso anche Kane per infortunio. La squadra è rientrata in campo con la giusta grinta, non voglio nemmeno parlare del secondo gol preso».

