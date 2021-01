Mourinho: «Kane infortunato alle caviglie. Non so quanto starà fuori» – VIDEO (Di sabato 30 gennaio 2021) José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha commentato in conferenza stampa l’infortunio patito alle caviglie da Harry Kane – VIDEO José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha commentato in conferenza stampa l’infortunio patito alle caviglie da Harry Kane. «Si è fatto male in entrambe le caviglie e non poteva andare avanti. Per me è un calciatore insostituibile. È un ragazzo di grande spirito di sacrificio e sa affrontare il dolore, ma per lui stavolta era difficile. Non so quanto a lungo starà fuori, dovremo aspettare e vedere». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Josénatore del Tottenham, ha commentato in conferenza stampa l’infortunio patitoda HarryJosénatore del Tottenham, ha commentato in conferenza stampa l’infortunio patitoda Harry. «Si è fatto male in entrambe lee non poteva andare avanti. Per me è un calciatore insostituibile. È un ragazzo di grande spirito di sacrificio e sa affrontare il dolore, ma per lui stavolta era difficile. Non soa lungo, dovremo aspettare e vedere». Leggi su Calcionews24.com

