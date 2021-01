MotoGP, Johann Zarco: “Penso che avrò delle belle sorprese durante il 2021” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Johann Zarco si prepara per la stagione 2021 della MotoGP. Il francese, iscritto al Motomondiale con una Ducati del Team Pramac, è pronto per una nuova sfida dopo aver militato con gli spagnoli di Esponsorama Racing nel 2020. Il compagno di box dell’Iberico Jorge Martin ha mostrato ai microfoni dell’emittente francese ‘Canal+’ il proprio ottimismo in vista dell’opening round di Losail (Qatar), previsto a fine marzo con un doubleheader. Zarco ha affermato alla stampa: “Le ambizioni devono essere grandi. Penso che avrò delle belle sorprese durante la stagione. Nel 2020 ho imparato molto sulla Ducati. Sono riuscito ad ottenere delle buone prestazioni, ma non ho mostrato una buona costanza ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021)si prepara per la stagionedella. Il francese, iscritto al Motomondiale con una Ducati del Team Pramac, è pronto per una nuova sfida dopo aver militato con gli spagnoli di Esponsorama Racing nel 2020. Il compagno di box dell’Iberico Jorge Martin ha mostrato ai microfoni dell’emittente francese ‘Canal+’ il proprio ottimismo in vista dell’opening round di Losail (Qatar), previsto a fine marzo con un doubleheader.ha affermato alla stampa: “Le ambizioni devono essere grandi.chela stagione. Nel 2020 ho imparato molto sulla Ducati. Sono riuscito ad ottenerebuone prestazioni, ma non ho mostrato una buona costanza ...

