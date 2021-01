Morti in ospedale, il primario di Montichiari: "Sono innocente e sereno" (Di venerdì 29 gennaio 2021) Brescia, 29 gennaio 2021 - "Sono sereno" . Lo ha detto Carlo Mosca, il medico dell'ospedale di Montichiari arrestato con l'accusa di omicidio volontario per aver somministrato farmaci, risultati ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 29 gennaio 2021) Brescia, 29 gennaio 2021 - "" . Lo ha detto Carlo Mosca, il medico dell'diarrestato con l'accusa di omicidio volontario per aver somministrato farmaci, risultati ...

LUCABRAMBILLA24 : RT @Lantidiplomatic: #Propofol e morti Covid. Alcune semplici domande che nessuno si pone. (ospedale di Montichiari, Brescia, 'caso Carlo… - RobertMundell4 : RT @Lantidiplomatic: #Propofol e morti Covid. Alcune semplici domande che nessuno si pone. (ospedale di Montichiari, Brescia, 'caso Carlo… - eg_katt : RT @ReginaNera6: Ai morti di #covid di ieri toglietene uno Mio zio,malato terminale ha preso il virus in ospedale In 8 giorni è deceduto ie… - fracchio_ : RT @ReginaNera6: Ai morti di #covid di ieri toglietene uno Mio zio,malato terminale ha preso il virus in ospedale In 8 giorni è deceduto ie… - maurolorenzini3 : @FmMosca Perché se avessimo seguito le indicazioni di Tarro ora avremmo 150 Milà morti e nessun posto in ospedale s… -

Ultime Notizie dalla rete : Morti ospedale Morti nell'ospedale di Montichiari, il primario arrestato:

Questa mattina in Procura a Brescia è stato interrogato Carlo Mosca, il primario del pronto soccorso di Montichiari, accusato di aver volontariamente provocato la morte di almeno due persone affette ...

Covid, altri due morti nel Pisano, 48 nuovi casi

All'ospedale Lotti di Pontedera sono 14 i ricoverati, di cui uno in terapia intensiva (come ieri). Con i 48 nuovi casi odierni salgono a 18.002 i residenti in provincia risultati contagiati dall'...

Morti in ospedale, il primario di Montichiari: "Sono innocente" IL GIORNO Morta per Covid l'influencer negazionista brasiliana "star" dei social, aveva 23 anni

Era diventata una paladina dei negazionisti brasiliani sui social ed aveva anche aperto un canale Youtube per minimizzare gli effetti della pandemia di Covid-19. Ygona Moura è morta di Covid ...

Covid: Veneto, +985 contagi e 53 decessi in 24 ore

Sono 985 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, e 53 i decessi. Dati che portano il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia a 310.894 e quello dei morti a 8.862. Lo rif ...

Questa mattina in Procura a Brescia è stato interrogato Carlo Mosca, il primario del pronto soccorso di Montichiari, accusato di aver volontariamente provocato la morte di almeno due persone affette ...All'Lotti di Pontedera sono 14 i ricoverati, di cui uno in terapia intensiva (come ieri). Con i 48 nuovi casi odierni salgono a 18.002 i residenti in provincia risultati contagiati dall'...Era diventata una paladina dei negazionisti brasiliani sui social ed aveva anche aperto un canale Youtube per minimizzare gli effetti della pandemia di Covid-19. Ygona Moura è morta di Covid ...Sono 985 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, e 53 i decessi. Dati che portano il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia a 310.894 e quello dei morti a 8.862. Lo rif ...