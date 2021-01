Montano le proteste in Libano, i manifestanti danno alle fiamme il municipio di Tripoli – Il video (Di venerdì 29 gennaio 2021) Quarta notte consecutiva di scontri a Tripoli, principale porto nel Nord del Libano e città da anni considerata tra le più povere di tutto il Paese. L’antico edificio che ospita il municipio è stato dato alle fiamme dai manifestanti, esasperati dalla mancanza di misure governative di contrasto alla crisi economia, aggravata nell’ultimo anno dalla pandemia di Coronavirus. Il sindaco di Tripoli, Riad Yamaq, ha definito il rogo «un atto vile, che va contro i principi della mobilitazione anti-governativa». Mentre il premier libanese uscente, Hassan Diab, ha chiesto che i responsabili dell’incendio siano arrestati e assicurati alla giustizia: «I criminali che hanno bruciato la sede del comune di Tripoli, e che hanno cercato di bruciare la sede del ... Leggi su open.online (Di venerdì 29 gennaio 2021) Quarta notte consecutiva di scontri a, principale porto nel Nord dele città da anni considerata tra le più povere di tutto il Paese. L’antico edificio che ospita ilè stato datodai, esasperati dalla mancanza di misure governative di contrasto alla crisi economia, aggravata nell’ultimo anno dalla pandemia di Coronavirus. Il sindaco di, Riad Yamaq, ha definito il rogo «un atto vile, che va contro i principi della mobilitazione anti-governativa». Mentre il premier libanese uscente, Hassan Diab, ha chiesto che i responsabili dell’incendio siano arrestati e assicurati alla giustizia: «I criminali che hanno bruciato la sede del comune di, e che hanno cercato di bruciare la sede del ...

