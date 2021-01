Monitoraggio Iss 29 gennaio, Rt nazionale cala a 0,84: solo l’Umbria a rischio alto (Di venerdì 29 gennaio 2021) “L’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,84 (range 0,75– 0,98), in diminuzione e con il limite superiore del range sotto l’uno“. Lo si apprende dalla bozza del Monitoraggio settimanale, pubblicato venerdì 29 gennaio, redatto dall’Istituto Superiore di Sanità. Negli ultimi 14 giorni, infatti, “si continua a osservare una diminuzione dell’incidenza a livello nazionale“. Il valore è di 289,35 casi ogni 100mila abitanti rispetto al 339,34 del periodo 4-17 gennaio. PRESSIONE OSPEDALIERA – Sono otto, contro le dodici della scorsa settimana, le regioni italiane che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica del 30%. Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è ora del 28%: si denota come il numero di persone ricoverate ... Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) “L’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,84 (range 0,75– 0,98), in diminuzione e con il limite superiore del range sotto l’uno“. Lo si apprende dalla bozza delsettimanale, pubblicato venerdì 29, redatto dall’Istituto Superiore di Sanità. Negli ultimi 14 giorni, infatti, “si continua a osservare una diminuzione dell’incidenza a livello“. Il valore è di 289,35 casi ogni 100mila abitanti rispetto al 339,34 del periodo 4-17. PRESSIONE OSPEDALIERA – Sono otto, contro le dodici della scorsa settimana, le regioni italiane che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica del 30%. Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livelloè ora del 28%: si denota come il numero di persone ricoverate ...

