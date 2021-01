Milly Carlucci | ecco i suoi figli Angelica e Patrick Chi sono e cosa fanno

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 29 gennaio 2021)sta per tornare in tv con la seconda edizione de Il cantante mascherato. Dopo il grande successo di Ballando con le stelle, la conduttrice originaria di Sulmona sta scaldando i motori per stupire ancora una volta il pubblico con una trasmissione fatta di tanti colpi di scena. Al suo fianco, in questa seconda edizione, cinque giurati d’eccezione: Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e due new entry, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo. Saranno loro, insieme al pubblico a casa tramite il voto social (sui profili ufficiali del programma: Instagram, Facebook e Twitter), a giudicare le esibizioni dei concorrenti in gara. I giurati, inoltre, avranno il difficilissimo compito di dover capire, per primi, chi si nasconde sotto le maschere, provando a riconoscere la voce del personaggio famoso durante ogni esibizione. ...