Milly Carlucci dopo una notte terribile anticipa una scelta straordinaria per Il Cantante Mascherato

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Grandi imprevisti per la prima puntata de Ilin collegamento con Antonella Clerici per E’ sempre mezzogiorno ha rivelato che quella appena trascorsa è stata una. Cosa è successo alla conduttrice del game show che andrà in onda stasera su Rai 1? Iniziamo col dire che Ilci sarà ma ha rischiato grosso, lo spettacolo ha rischiato di essere meno allegro. “Una nottataperché l’altro ieri un bambino del nostro corpo di ballo è risultato negativo, positivo, poi negativo e poi positivo di nuovo. Hanno così allontanato tutti i ballerini e staranno tutti lontani per 14 giorni e poi faranno il molecolare. C’è da dire che gran parte del corpo di ballo ha già avuto ...

Raiofficialnews : ?Torna su @RaiUno, #IlCantanteMascherato con @milly_carlucci, questa sera alle 21:30. Si vota su tutti gli account… - caterinabalivo : E da venerdì sera si torna in tv! Milly vengo da te ?? @IlCantanteRai1 @milly_carlucci - bubinoblog : 'UNA NOTTATA TERRIBILE': MILLY CARLUCCI E IL COVID CHE IRROMPE AL CANTANTE MASCHERATO

