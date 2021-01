sportli26181512 : Milik, l'avvertimento di Villas Boas: 'Dopo due rigori sbagliati...': L'allenatore del Marsiglia sulla possibilità… -

Corriere dello Sport

... nella quale Arkadiuspotrebbe trovare spazio dal primo minuto : "Stiamo valutando la possibilità di schieraredall'inizio, non siamo sicuri perchè non gioca da tanto e vogliamo evitare ...E poi unal Napoli per il caso: 'E' il vostro Chiesa: ha già un accordo con la Juve. Dell'Europeo gliene fotte una mazza. Andrà a guadagnare 7-8 milioni. Noi abbiamo fatto il ...L'allenatore del Marsiglia sulla possibilità di scegliere il polacco per la trasformazione dagli undici metri: "In allenamento non sbaglia mai, vedremo in partita" ...Villas Boas, tecnico del Marsiglia, ammette la trattativa con il Napoli per Arek Milik: ecco le parole del tecnico portoghese ...