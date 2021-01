Milano | il 3 febbraio si apre il ' Social Innovation Campus' 5

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 gennaio 2021) (Adnkronos) - 24 classi delle superiori hanno accetto invece l'invito a co-progettare la città del futuro e hanno lavorato nel mese di gennaio per portare alle loro proposte: 16 team hanno partecipato al Hackathon “Città e Innovazionee e Ambientale” mentre 8 classi hanno partecipato al confronto-dibattito “La Carta dei Valori della Città del Futuro”. Il live delle presentazioni potrà essere seguito dal sito https://si.org/. Il 4pomeriggio nell'evento conclusivo le Premiazioni del Hackthon e dei Contest per cooperative e start-up innovative. Ilè promosso dal comitato scientifico dellaAcademy di Fondazione Triulza in MIND –...