Milan | senti Kjaer | “Voglio finire qui la mia carriera”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Simonvede solo rossonero. Il difensore delha parlato ai microfoni della tv ufficiale del Diavolo per parlare della stagione in corso ma anche del proprio futuro. Scudetto e non solo tra i temi affrontati dal centrale danese.: "Scudetto? Ci siamo. Sul futuro..."caption id="attachment 993741" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption"La differenza tra ildi adesso e quello del passato? Penso l’esperienza, soprattutto il viaggio dentro il calcio. In tutte le esperienze che ho fatto ho avuto sempre una mentalità aperta, per imparare in qualsiasi posto in cui sono stato. Soprattutto quando sono diventato più vecchio, in Spagna e in Germania, ho imparato i modi di difendere in quel tipo di campionato", ha detto il difensore. E sulla Serie A: "Più moderna e più ...