Milan, riecco Calhanoglu: il turco è negativo al tampone (Di venerdì 29 gennaio 2021) Grandi news in casa Milan: il tampone di Calhanoglu è risultato negativo e quindi il turco torna a disposizione di Pioli. Ecco il suo annuncio. Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 29 gennaio 2021) Grandi news in casa: ildiè risultatoe quindi iltorna a disposizione di Pioli. Ecco il suo annuncio. Pianeta

ninoBertolino : RT @PianetaMilan: #Milan, riecco #Calhanoglu: il turco è negativo al tampone - #ACMilan - PianetaMilan : #Milan, riecco #Calhanoglu: il turco è negativo al tampone - #ACMilan - GurzoBahri : RT @MilanNewsit: Tuttosport - Riecco Bennacer, il Milan ritrova la sua luce: Ismael in panchina a Bologna - CapitanBergomi : RT @MilanNewsit: Tuttosport - Riecco Bennacer, il Milan ritrova la sua luce: Ismael in panchina a Bologna - reid_jareau : RT @MilanNewsit: Tuttosport - Riecco Bennacer, il Milan ritrova la sua luce: Ismael in panchina a Bologna -