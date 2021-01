Milan, Pioli: “Ibra non è razzista. Contro il Bologna partita difficile” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Serie A Contro il Bologna. Il tecnico ha commentato, oltre che i temi caldi della gara di campionato, anche i recenti fatti nel derby di Coppa Italia tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku.Bologna-Milan, parla PioliParte subito dall'avversario del suo Milan Pioli: "Non serve più guardarsi indietro ma avanti, pensare al Bologna, una gara difficile. Per fare bene Contro il Bologna devi meritarlo, ti fa sudare", ha detto il mister. "Abbiamo fatto un ottimo percorso fin qui e abbiamo alla fine del girone d'andata 18 punti in più rispetto all'anno scorso, la ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 29 gennaio 2021) Stefano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Serie Ail. Il tecnico ha commentato, oltre che i temi caldi della gara di campionato, anche i recenti fatti nel derby di Coppa Italia tra Zlatanhimovic e Romelu Lukaku., parlaParte subito dall'avversario del suo: "Non serve più guardarsi indietro ma avanti, pensare al, una gara. Per fare beneildevi meritarlo, ti fa sudare", ha detto il mister. "Abbiamo fatto un ottimo percorso fin qui e abbiamo alla fine del girone d'andata 18 punti in più rispetto all'anno scorso, la ...

DiMarzio : #Tomori, la chiamata di #Pioli e quella di #Aina. Tutto sul suo arrivo al #Milan | #calciomercato - MarcoR222 : RT @salda__: «Cambiato il clima sul Milan? Non interessa ciò che dicono all’esterno. Pensiamo a lavorare con attenzione per avere il massim… - MilanPress_it : Le parole di Stefano #Pioli in conferenza stampa ?????? - giuroc80 : RT @salda__: «Cambiato il clima sul Milan? Non interessa ciò che dicono all’esterno. Pensiamo a lavorare con attenzione per avere il massim… - sportface2016 : #Milan, #Pioli in conferenza stampa: “#Ibrahimovic non è un razzista, mettiamo fine a questa storia” -