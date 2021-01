Milan, la dirigenza a lavoro sui colpi dell’ultimo minuto: c’è Matías Viña per la fascia sinistra (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ad ormai soli tre giorni dalla conclusione della sessione di calciomercato di gennaio, le dirigenze della varie squadre di Serie A sono all’opera per mettere a punto le ultime operazioni in entrata ed in uscita, e tra queste inclusa sicuramente c’è quella del Milan, una delle principali pretendenti allo scudetto. Anche se in queste settimane L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ad ormai soli tre giorni dalla conclusione della sessione di calciomercato di gennaio, le dirigenze della varie squadre di Serie A sono all’opera per mettere a punto le ultime operazioni in entrata ed in uscita, e tra queste inclusa sicuramente c’è quella del, una delle principali pretendenti allo scudetto. Anche se in queste settimane L'articolo

AntoVitiello : ?? #Tomori arrivato ora in sede per firma con dirigenza e foto di rito con il #Milan #calciomercato @MilanNewsit @fikayotomori_ - poicipenso4 : @NandoPiscopo1 @milan_corner @Maicuntent1986 Per l’appunto. Saltato Milik si è scelto di andare avanti così (campio… - KinMilanista : RT @FredtheFake: Milano 28 gennaio 2021 La dirigenza del Milan analizza i konti dell’intermilano e cerka di trovare una soluzione per la ko… - BaccalaroSimone : RT @FredtheFake: Milano 28 gennaio 2021 La dirigenza del Milan analizza i konti dell’intermilano e cerka di trovare una soluzione per la ko… - FredtheFake : Milano 28 gennaio 2021 La dirigenza del Milan analizza i konti dell’intermilano e cerka di trovare una soluzione pe… -