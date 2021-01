Milan, i convocati di Pioli per il Bologna (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alla vigilia della sfida contro il Bologna al Dall’Ara, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha diramato la lista dei convocati. Ancora out Calhanoglu, nonostante la negatività al tampone per il Covid-19: Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu;Difensori: Calabria, Dalot, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori;Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Hauge, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers, Tonali;Attaccanti: Ibrahimovic, Leão, Maldini, Mandzukic, Rebic. Guess who's back, Isma's back The squad list for #BolognaMilan I convocati per la trasferta di Bologna#SempreMilan@pumafootball pic.twitter.com/2Nt1KUJWpn — AC Milan (@acMilan) January 29, 2021 Foto: sito ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 29 gennaio 2021) Alla vigilia della sfida contro ilal Dall’Ara, il tecnico del, Stefano, ha diramato la lista dei. Ancora out Calhanoglu, nonostante la negatività al tampone per il Covid-19: Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu;Difensori: Calabria, Dalot, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori;Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Hauge, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers, Tonali;Attaccanti: Ibrahimovic, Leão, Maldini, Mandzukic, Rebic. Guess who's back, Isma's back The squad list for #per la trasferta di#Sempre@pumafootball pic.twitter.com/2Nt1KUJWpn — AC(@ac) January 29, 2021 Foto: sito ...

