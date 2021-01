Milan | Calhanoglu negativo al Covid-19 | “Sono tornato” In campo contro il Bologna?

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Hakanal Coronavirus, dopo una positività che lo aveva allontanato dai campi da gioco in occasione di sfide delicate. Il trequartista delha atteso con impazienza la guarigione dal virus pandemico, venendo premiato recentemente dalla sorte, come da lui stesso dichiarato tramite i social network.si è espresso su Instagram riguardo l’argomento, rassicurando i propri tifosi: “Basta-19,“.dovrà ottenere l’idoneità dagli organi competenti prima di tornare a macinare minuti, ma la sua assenza danon è così certa come in precedenza. Il centrocampista turco tornerà agli ordini di Stefano Pioli, il quale ha bisogno di ...

I'm back ". Hakantorna a disposizione di Stefano Pioli . Il trequartista delè guarito dal Coronavirus e lo ha annunciato con un post Instagram che lo mostra in festa con la maglia rossonera. La sua ...Commenta per primo Hakanè guarito dal coronavirus. Tampone negativo per il trequartista deldopo 12 giorni a casa in quarantena. A comunicarlo lo stesso giocatore con un messaggio su Instagram : 'Negativo al ...Il giocatore potrebbe essere convocato per Bologna MILANO (ITALPRESS) - Hakan Calhanoglu è guarito dal coronavirus. Lo annuncia lo stesso centrocampista turco su Instagram. A questo punto il ...Il Milan di Stefano Pioli recupera una pedina importante: Milan Calhanoglu è infatti guarito dal Covid. A comunicarlo è stato il giocatore stesso tramite il suo ...