(Teleborsa) – In un quadro operativo nazionale ridimensionato in termini di movimento passeggeri, l'aeroporto di Milano Bergamo continua a garantire livelli di produttivita` e qualita` dei servizi, riconosciuti e attribuiti dall'utenza aeroportuale attraverso i parametri di valutazione standard adottati per tutti gli scali italiani. È quanto emerge dall'analisi comparativa di soddisfazione dei passeggeri aeroportuali, elaborata da Airports Council International World, relativa al quarto trimestre 2020. Il valore dell'indice di soddisfazione complessivo (CSI) di Bergamo e` di 4,1 su una scala di 5 a livello mondiale, secondo in Italia solo a Roma Fiumicino con 4,3 e superiore alla media degli aeroporti italiani di 3,9.

Milan Bergamo Airport, indice di soddisfazione in crescita

(Teleborsa) - In un quadro operativo nazionale ridimensionato in termini di movimento passeggeri, l'aeroporto di Milano Bergamo continua a garantire livelli di produttivita` e qualita` dei ...

