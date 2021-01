Milan, assenza pesante a centrocampo: Pioli non lo convoca (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Milan deve fare i conti con alcune assenze. L’infermeria si è svuotata, ma Hakan Calhanoglu resta ancora indisponibile. Il Milan di Stefano Pioli, falcidiato dagli infortuni nell’ultimo mese, sembra aver ritrovato fiato. Il tecnico dei rossoneri ha ritrovato alcuni giocatori fondamentali come Zlatan Ibrahimovic, ma deve fare i conti ancora con qualche assenza di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ildeve fare i conti con alcune assenze. L’infermeria si è svuotata, ma Hakan Calhanoglu resta ancora indisponibile. Ildi Stefano, falcidiato dagli infortuni nell’ultimo mese, sembra aver ritrovato fiato. Il tecnico dei rossoneri ha ritrovato alcuni giocatori fondamentali come Zlatan Ibrahimovic, ma deve fare i conti ancora con qualchedi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

serieAnews_com : ???Il #COVID19 rovina i piani del #Milan di #Pioli: assenza importante a centrocampo? - st_larochelle : Peserebbe di più l'assenza di Lukaku per l'Inter che di Ibra per il Milan. Su questo siamo d'accordo sì? - gustatore : @milan_corner l'Inter è la squadra del campionato che salta meno l'uomo in assoluto, c'è una assenza di qualità spaventosa - MilanPress_it : L'importanza di #Calhanoglu, ago della bilancia di questo #Milan. Il nostro approfondimento ??????? - sportli26181512 : Milan, Calhanoglu ancora positivo. A Bologna senza Kjaer, ma torna Bennacer: L'assenza di Calhanoglu per la trasfer… -