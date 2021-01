Mihajlovic: «Ibrahimovic ha scelto il Milan e ha fatto bene. Mandzukic? Vi spiego…» (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sinisa Mihajlovic ha parlato ai canali ufficiali del Bologna alla vigilia del match contro il Milan: queste le parole del tecnico Sinisa Mihajlovic ha parlato ai canali ufficiali del Bologna alla vigilia del match contro il Milan. Queste le sue parole. Milan – «Noi dobbiamo essere attenti non solo quando giochiamo contro il Milan, ma contro tutte le squadre. Non ci possiamo permettere di sottovalutare nessuno e men che meno il Milan. E’ la squadra che finora ha fatto meglio di tutti e dopo il lockdown ha fatto meglio di tutti. Merita di essere dov’è, bisogna fare i complimenti a Pioli e ai giocatori, soprattutto a Ibra. Lo conosco e so cosa può portare alla squadra. Poi domani sarà una gara che come sempre la giocheremo con la nostra ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sinisaha parlato ai canali ufficiali del Bologna alla vigilia del match contro il: queste le parole del tecnico Sinisaha parlato ai canali ufficiali del Bologna alla vigilia del match contro il. Queste le sue parole.– «Noi dobbiamo essere attenti non solo quando giochiamo contro il, ma contro tutte le squadre. Non ci possiamo permettere di sottovalutare nessuno e men che meno il. E’ la squadra che finora hameglio di tutti e dopo il lockdown hameglio di tutti. Merita di essere dov’è, bisogna fare i complimenti a Pioli e ai giocatori, soprattutto a Ibra. Lo conosco e so cosa può portare alla squadra. Poi domani sarà una gara che come sempre la giocheremo con la nostra ...

