Migranti bloccati in Bosnia | sit-in a Milano per chiedere corridoi umanitari e la chiusura dei campi | “Situazione inaccettabile | l’Ue intervenga”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Flash mob davanti al Castello sforzesco diperladeiprofughi in, l’apertura deie lo stop ai respingimenti e alle violenze della polizia croata nei confronti dei richiedenti asilo in cammino sulla rotta balcanica. L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione Rete, realtà composta da volontari che si occupa di dare assistenza e aiuto ai, ed Help Refugees. I partecipanti hanno portato torce, candele e coperte, e alzato dei cartelli con la bandiera dell’Unione europea raffigurata con una corona di filo spinato. “Questa, l’Europa deve intervenire“, ha spiegato Fausta Omodeo, presidentessa di Rete ...

emergency_ong : Migliaia di #migranti sono bloccati in condizioni inumane sulla 'rotta balcanica,' ai confini orientali dell'… - gretaariu : RT @maaaalaj: Mentre la commissione europea twitta “never again” sono migliaia i migranti bloccati senza un riparo adeguato nel nord della… - Yena90202633 : RT @maaaalaj: Mentre la commissione europea twitta “never again” sono migliaia i migranti bloccati senza un riparo adeguato nel nord della… - Maximo_thevoice : RT @maaaalaj: Mentre la commissione europea twitta “never again” sono migliaia i migranti bloccati senza un riparo adeguato nel nord della… - montseapi : RT @maaaalaj: Mentre la commissione europea twitta “never again” sono migliaia i migranti bloccati senza un riparo adeguato nel nord della… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti bloccati

Il Fatto Quotidiano

...di una pattuglia della squadra Mobile sono stati accerchiati e aggrediti da un gruppo di, ...due dei soggetti che erano intervenuti in difesa del primo fermato sono stati a loro volta...I due, infatti, venuti a conoscenza che la proprietaria, un'anziana signora 85enne, era da tempo ricoverata in un ospedale romano, erano sicuri di agire senza problemi ma sono statidai ...«Non si può non aiutare Ventimiglia, ma Ventimiglia non può dire che il fenomeno migratorio non sia un suo problema». A dare la sintesi, dopo l’incontro d’urgenza convocato dal prefetto Alberto Intini ...Anzi, in quel contesto era stato lo stesso premier Conte ad assumersi la responsabilità assieme al governo. È stato poi il tribunale dei ministri a chiedere a Palazzo Madama il disco verde per la proc ...