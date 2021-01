Mick Schumacher torna al volante della Ferrari: Schumi jr fa già sognare i tifosi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Le prove sulla pista di Fiorano stanno regalando alla Ferrari tanto entusiasmo. Dopo il ritorno di Leclerc e la prima volta di Sainz, il ritorno al volante di Mick scatena i Ferraristi Leggi su today (Di venerdì 29 gennaio 2021) Le prove sulla pista di Fiorano stanno regalando allatanto entusiasmo. Dopo il ritorno di Leclerc e la prima volta di Sainz, il ritorno aldiscatena isti

Gazzetta_it : Mick Schumacher e Ferrari, bella giornata a Fiorano: “Finalmente si gira, buone sensazioni in vista del 2021”… - FormuleBlonde : RT @Gianludale27: Mick Schumacher in pista a Fiorano nella giornata di oggi. Mick tornerà al volante della Ferrari SF71H domani mattina, pr… - PaddockMagazine : Mick Schumacher | 2021 Fiorano Test | Scuderia Ferrari - News_Auto_cars : F1 – Mick Schumacher: “I test di Fiorano utili per preparare la stagione” - Graftechweb : F1 – Mick Schumacher: “I test di Fiorano utili per preparare la stagione” -