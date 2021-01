“Mi devo buttare di sotto per rinascere”: a Roma nuovo gesto autolesionista collegato ai social (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Se sono degna di vivere non mi butto, altrimenti per rinascere devo farlo. Me lo ha detto l’ apostolo di Dio”. Queste le parole di Erica un adolescente di 15 anni alla propria madre mentre si appresta a buttarsi da un terrazzo condominiale. Successo tutto nella periferia di Roma, la madre la prende l’abbraccia, subito dopo si dirigono all’ospedale psichiatrico Bambino Gesù, le parole degli specialisti sono tragiche: i loro racconti rimandano alla Blue Whale e a Jonathan Galindo, le trappole messe in atto da persone instabili per spingere il proprio soggetto al suicidio. Erica (nome di fantasia) è un esempio, i suoi genitori bisticciano ai suoi occhi, ha problemi aa relazionarsi con gli altri e sta passando una crisi col suo fidanzato. Internet dunque diventa un rifugio, conoscere sconosciuti che poi si rivelano ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Se sono degna di vivere non mi butto, altrimenti perfarlo. Me lo ha detto l’ apostolo di Dio”. Queste le parole di Erica un adolescente di 15 anni alla propria madre mentre si appresta a buttarsi da un terrazzo condominiale. Successo tutto nella periferia di, la madre la prende l’abbraccia, subito dopo si dirigono all’ospedale psichiatrico Bambino Gesù, le parole degli specialisti sono tragiche: i loro racconti rimandano alla Blue Whale e a Jonathan Galindo, le trappole messe in atto da persone instabili per spingere il proprio soggetto al suicidio. Erica (nome di fantasia) è un esempio, i suoi genitori bisticciano ai suoi occhi, ha problemi aa relazionarsi con gli altri e sta passando una crisi col suo fidanzato. Internet dunque diventa un rifugio, conoscere sconosciuti che poi si rivelano ...

