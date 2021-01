Meteo Roma del 29-01-2021 ore 19:15 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Meteo Enel ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al tempo in peggioramento nel corso delle ore diurne con molte nubi al mattino al pomeriggio prime precipitazioni tra Piemonte e Liguria in serata nubifragi e temporali al nord-ovest e piogge sparse altrove neve in calo fin verso i 1000 metri al centro tempo generalmente asciutto sulle regioni centrali con Cieli poco nuvolosi al mattino o al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito ma senza fenomeni associati in serata precipitazioni in estensione dalla Toscana sui se nella notte anche sui restanti settori al sud giornata all’insegna del tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito ma senza grosse variazioni serata pioggia in transito dai settori occidentali da prima sulla Sardegna in estensione alla Campania alla Sicilia ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 29 gennaio 2021)Enel ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al tempo in peggioramento nel corso delle ore diurne con molte nubi al mattino al pomeriggio prime precipitazioni tra Piemonte e Liguria in serata nubifragi e temporali al nord-ovest e piogge sparse altrove neve in calo fin verso i 1000 metri al centro tempo generalmente asciutto sulle regioni centrali con Cieli poco nuvolosi al mattino o al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito ma senza fenomeni associati in serata precipitazioni in estensione dalla Toscana sui se nella notte anche sui restanti settori al sud giornata all’insegna del tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito ma senza grosse variazioni serata pioggia in transito dai settori occidentali da prima sulla Sardegna in estensione alla Campania alla Sicilia ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 29-01-2021 ore 19:15' su @Spreaker #meteo_roma - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 19h | Meteo attuale Vento: Calmo Raffica: 1.8 km/h Temperatura: -1.6 °C Umidità: 87 % Pressi… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 18h | Meteo attuale Vento: Calmo Raffica: 0.0 km/h Temperatura: -1.0 °C Umidità: 84 % Pressi… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 17h | Meteo attuale Vento: Calmo Raffica: 0.0 km/h Temperatura: -0.2 °C Umidità: 81 % Pressi… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 16h | Meteo attuale Vento: Calmo Raffica: 0.0 km/h Temperatura: 0.8 °C Umidità: 74 % Pressio… -